Nick Cave recopila 30 años de carrera en la colección definitiva

Lovely Creatures es el mayor trabajo de compilación de Nick Cave & The Bad Seeds hasta la fecha: 30 años de canciones desde su álbum debut, From Her To Eternity, hasta Push The Sky Away – su 15º disco –; una colección que navega por la carrera de uno de los artistas más relevantes y estimulantes de la música contemporánea.

Esta imponente compilación incluye grandes canciones como Stagger Lee y The Mercy Seat, su gran single de 1995 Where The Wild Roses Grow, y alguno de sus éxitos más recientes como Jubilee Street y We No Who U R. Además de encontrar canciones que los recién llegados solo conocerán de apariciones en televisión o cine, como O Children (Harry Potter y las reliquias de la muerte) y la sorprendente Red Right Hand, perteneciente a la serie Peaky Blinders.

Esta colección ha sido recopilada por el propio Nick Cave con la ayuda de Mick Harvey, además, los propios miembros de la banda han colaborado con la edición compartiendo sus propios archivos audiovisuales personales, que han sido recopilados en un libro que además incluye ensayos originales de Cave. Este libro está disponible como parte de la edición Super Deluxe, que además viene con un DVD con contenido audiovisual nunca antes editado. Lovely Creatures estará disponible en cuatro increíbles formatos – con una gran cantidad de material visual de la propia banda -: Estándar CD, Triple LP, Deluxe 3CD con DVD, y una edición muy limitada exclusiva ‘Super Deluxe’.

Además: Residente Navarro: ‘Nick Cave, más allá de las nubes’