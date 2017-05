Muse – ‘Dig Down’

Ya es oficial. Muse ha regresado con nuevo material y nos ha avanzado el videoclip de uno de sus nuevos temas, Dig Down. Se trata de lo más nuevo de la banda de Devon desde New Kind Of Kick, sencillo lanzado en octubre de 2016 con motivo de Halloween.

En lo que casi es un cortometraje de acción la protagonista es la modelo británica y activista Lauren Wasser, presentada en nota de prensa como “todo un ejemplo de superación tras perder una pierna por culpa del síndrome de choque tóxico (TSS), enfermedad provocada por el uso de tampones”.