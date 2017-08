El mundo de la música muestra su dolor y condena el atentado de Barcelona

Barcelona. Stop terrorism, Barcelona amb tu… Son algunos de los mensajes que se han ido propagando por las redes sociales desde que se dio a conocer el brutal atentado terrorista en Las Ramblas de Barcelona que ha dejado, al menos, 14 fallecidos.

Desde el mundo de la música, son muchos los artistas nacionales e internacionales que han querido sumarse a las muestras de apoyo y solidaridad con las víctimas y expresar su condena absoluta ante este ataque contra la libertad.

Estos son algunos de estos mensajes en homenaje a las víctimas, a sus familias y a todos los afectados.

En shock con las noticias que llegan desde nuestra querida Barcelona. Estamos con vosotr@s. Estem amb vosaltres. — Amaral (@amaraloficial) August 17, 2017

Joder , bajo del escenario y me entero de lo de Barcelona …

Que fuerte .

Todo el animo y apoyo del mundo !!! — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) August 17, 2017

Barcelona ❤️ — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) August 17, 2017

Conmocionados por el terrible atentado en Barcelona. Toda nuestro fuerza y apoyo a las víctimas y familiares. — M Clan (@MClanRock) August 18, 2017

Sending love & Condolences 2 all The wonderful Ppl of Barcelona.I spent time in your glorious city ,It Was filled with laughter & Beauty💔 — Cher (@cher) August 17, 2017

Love and prayers go out to Barcelona — Cyndi Lauper (@cyndilauper) August 18, 2017

The Stones are thinking of all the victims of the attacks in Spain yesterday & the families who are suffering as a result of the atrocities. — The Rolling Stones (@RollingStones) August 18, 2017

#Barcelona di no al Miedo, al puro Horror pic.twitter.com/26BD2CFTIt — Kiko Veneno (@KikoVeneno) August 17, 2017

Thoughts and prayers with all my brothers n sisters in Barcelona LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 17, 2017

Barcelona, I love you. You remain in my thoughts tonight and my heart always and forever. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) August 17, 2017

Todo el apoyo y cariño para los amigos de Barcelona. — Second (@secondmusic) August 17, 2017

Salimos de Bcn hacia Galicia con el corazón encogido. Estamos todos bien, sin daños físicos. Sintiendo el dolor de nuestra ciudad y su gente — Love of Lesbian (@loveoflesbian) August 17, 2017

Pendientes de Barcelona. Respeto a víctimas y familiares, empezando por la intimidad audiovisual. Una abraçada forta des de Madrid. — vetusta morla (@vetustamorla) August 17, 2017

Qué horror, dios santo. Qué tremendo. Un abrazo a la ciudad de Barcelona con todas mis fuerzas. Adelante. Adelante siempre. — Coque Malla (@Coque_Malla) August 17, 2017

“No hay nada más inútil que el odio / No hay nada más doloroso que el rencor”. T’estimo, Barcelona. ❤️ pic.twitter.com/rgrP9c96oK — Dorian (@Dorian_Oficial) August 17, 2017

Una abraçada molt forta Barcelona , lo impensable ha pasado … mis pensamientos , energía , solidaridad y corazón están con vosotros — DEPEDRO (@Depedromusic) August 17, 2017

Dolor profundo, espanto, rabia. Consternado por la masacre en mi ciudad. — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) August 17, 2017

Força i anims Barcelona ❤️ La ciudad donde nació nuestro grupo, donde hemos vivido y estudiado, donde viven amigos y familia. T’estimem ❤️❤️ — La Habitación Roja (@lahabitacionroj) August 17, 2017