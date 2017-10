Muere Tom Petty tras sufrir un ataque al corazón

La leyenda del rock Tom Petty ha fallecido a los 66 años tras sufrir un ataque al corazón en Santa Mónica, California. El músico fue encontrado inconsciente y sin respiración en su casa de Malibú. Los servicios de emergencias lograron que recuperara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica en estado crítico. Finalmente, no han podido hacer nada por su vida.

Petty es una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como Tom Petty & the Heartbreakers (1976) y Damn the Torpedoes (1979), junto a su banda Tom Petty and The Heartbreakers y Full Moon Fever (1989) o Wildflowers (1994), en solitario.

Se encontraba de gira este año para celebrar los 40 años de su carrera junto a su banda de acompañamiento, los Heartbreakers. La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EEUU). “Mentiría si no dijera que estoy pensando que esta podría ser la última gran gira (…). Tengo una nieta que me gustaría ver tanto como pueda. No quiero pasar mi vida en la carretera. Este tour me llevará por ahí durante cuatro meses. Con una pequeña, eso es un montón de tiempo”, señalaba el artista.

On behalf of the Tom Petty family we are devastated to announce the untimely death of our father, husband, brother, leader and friend Tom Petty. He suffered cardiac arrest at his home in Malibu in the early hours of this morning and was taken to UCLA Medical Center but could not be revived. He died peacefully at 8:40pm PT surrounded by family, his bandmates and friends. – Tony Dimitriades, longtime manager of Tom Petty & The Heartbreakers on behalf of the family.

Petty nació el 20 de octubre de 1950 en Gainesville (Florida, EEUU) y de niño sufrió los abusos de su padre antes de dejar el instituto como adolescente para dedicarse a la música, convencido de que ése era su destino tras conocer en persona y cuando aún era un chaval al rey del rock Elvis Presley. Sus primeros pasos, sin demasiado éxito, los dio junto al grupo Mudcrutch, en donde ya tocaban Mike Campbell y Benmont Tench, que también estarían en The Heartbreakers, la famosa banda que ha acompañado a Petty durante décadas.

Debutó en 1976 con el disco Tom Petty & the Heartbreakers, con el que enseñó las claves de su irrenunciable estilo: rock emocionante y lírico inspirado en The Byrds y Bob Dylan, y que jugaba en la misma división que Bruce Springsteen o Neil Young. Pese a que la irrupción de los guitarrazos rebeldes del punk o el posterior éxito de los sonidos electrónicos en los años 80 no encajaban para nada con su identidad, Petty fue un artista superventas que no renunció al rock de aroma clásico y que triunfó con discos como Damn the Torpedoes (1979).

El músico también se topó con el lado más turbio de la industria al enfrentarse en varias ocasiones a las discográficas, como en un recordado episodio en el que se plantó ante MCA porque la compañía quería vender su cuarto álbum al elevado precio de 9,98 dólares.

Al margen de su trabajo firmado de manera conjunta con The Hearbreakers, Petty editó dos discos en solitario, Full Moon Fever (1989) y Wildflowers (1994), que destacan entre lo más sobresaliente de su legado.

Además, formó parte del grupo all-star del rock que fue The Travelling Wilburys, un breve pero imborrable sueño para los melómanos que incluía en su formación a Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne y Petty.

Petty, que logró vender 80 millones de discos a lo largo de su carrera, se lanzó a la fama durante la década de los 70 con su banda, parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2002.