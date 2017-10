Muere Fats Domino, leyenda y pionero del rock and roll, a los 89 años

El músico Fats Domino (1928-2017), leyenda y pionero del rock and roll, ha muerto a los 89 años, según han confirmado medios locales de Nueva Orleans, su ciudad natal, que citan a fuentes familiares.

Antoine Domino tocaba el piano y tocaba en los bares de Nueva Orleans cuando era adolescente. A los 14 años, abandonó la escuela secundaria, donde trabajaba como transportista de hielo y trabajó en una fábrica de somieres para complementar su música. La carrera de Domino se inició efectivamente en New Orleans Hideaway Club. Allí conoció a Bartholomew, su socio, y firmó con Imperial Records Lew Chudd. En 1949, Domino cortó su primer single, The Fat Man, que muchos consideran uno de los primeros discos de rock.

Con el boogie-woogie de su piano y su característica voz de ritmo suave, Antoine ‘Fats’ Domino dio un giro importante al estilo de Nueva Orleans en lo que llegó a ser conocido como rock and roll. Pianista, cantante y compositor nacido en Crescent City en 1928, Domino vendió más discos (65 millones) que cualquier cantante de rock de los cincuenta con la excepción de Elvis Presley.

Contemporáneo de el Rey, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, Domino fue uno de los primeros artistas ingresados en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El propio Domino fue siempre muy modesto en cuanto a sus logros: “Todo el mundo comenzó a llamar a mi música rock and roll”, dijo una vez, “pero no era nada más que el mismo ritmo y blues que siempre se había estado tocando en Nueva Orleans”. Sus últimas apariciones públicas tuvieron como objetivo recabar esfuerzos y dinero para reconstruir Nueva Orleans y ayudar a las víctimas del huracán Katrina.