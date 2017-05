Muere Donna Summer, la Reina de la música disco

Donna Summer, la diva de la música disco, falleció a los 63 años después de no poder superar una larga batalla contra el cáncer. Atrás no sólo dejó una vida repleta de éxitos en la música disco con más de 100 millones de discos vendidos, sino también un marido, tres hijas y cuatro nietos.

Ladonna Adrian Gaines nace en Boston (Massachusetts, Estados Unidos) el 31 de diciembre de 1948. Interesada por la música desde pequeña, a los ocho años ya cantaba en los coros de las iglesias y a los 20 actuó en varias obras musicales en Alemania. En 1971, Donna Summer lanza su primer single, la versión del clásico de Jaynett Sally Go Round The Roses. En 1974 conoce a Giorgio Moroder y a Pete Bellotte que producen el tema Hostage, y posteriormente, en 1975, el éxito internacional Love to Love You Baby, su primer gran triunfo en Estados Unidos y el tema que convirtió a Donna en una figura clave de la entonces emergente música disco. El single abonó el terreno para otros hits como MacArthur Park en 1978 o Bad Girls, Hot Stuff, Dim All The Lights, On The Radio y su dueto con Barbra Streisand No More Tears (Enough Is Enough) en 1979.

También ganó su primer Grammy y el Oscar en 1978 por la canción Last Dance, tema central de la película Thank God It’s Friday. En 1980 es la primera artista contratada por el nuevo sello de David Geffen (Geffen Records) y abandona sus días de música disco para entrar en la siguiente fase de su carrera. En los años sucesivos lanza algunos notables éxitos, como State of Independence (con la colaboración de Michael Jackson) hasta el himno feminista She Works Hard For The Money de 1983, una de las canciones más interpretadas de todos los tiempos. Sus lanzamientos continuaron en los 90 (aunque en menor cantidad) y tras un tiempo alejada de los escenarios, pudimos verla en su entrada en el Salón de la Fama del Dance, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz al presidente Obama y en 2008 regresó con Crayons, su último álbum de estudio hasta la fecha.