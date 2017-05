Muere Chris Cornell, el cantante de Soundgarden y Audioslave, a los 52 años

El rockero Chris Cornell, que saltó a la fama como cantante de Soundgarden y más tarde de Audioslave, ha muerto a los 52 años de edad, según ha informado su representante. El deceso fue “repentino e inesperado”, señaló este, y agregó que su esposa y familia estaban impactados por la trágica noticia.

El músico de rock alternativo y hard rock, ganador de un Grammy, nació en Seattle y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano.

Su carrera musical, dentro de la escena del rock, se inició al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugsó un papel importante en el movimiento grunge de los años noventa. El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres ex miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.

También tenía una carrera como solista y su segundo disco, de 2007, incluía el tema You Know My Name, que fue la banda sonora de la película Casino Royale.