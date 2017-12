Muere el cantante francés Johnny Hallyday a los 74 años

El cantante francés Johnny Hallyday ha fallecido en París a los 74 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón, según ha informado su esposa a través de un comunicado. Jean-Philippe Leó Smet, nombre real del cantante, anunció el pasado mes de marzo, a través de su cuenta de Twitter, que padecía un cáncer y que estaba en tratamiento médico. En el comunicado oficial, su esposa señala que “hasta el último momento, se enfrentó a esta enfermedad que lo había estado comiendo durante meses, dándonos lecciones de vida extraordinarias”.

El Elvis francés

Hallyday fue un auténtico fenómeno de masas que publicó un centenar de discos a lo largo de una carrera de 57 años en la que muchas de sus canciones alcanzaron grandes éxitos. Conocido como ‘el Elvis francés’, a siempre le compararon y admiraron como si del mismo Elvis Presley se tratara. El padre del rock and roll francés y del twist, ganó 18 discos de platino desde que en 1960 publicó su primer sencillo y su primer álbum, titulado, Hello Johnny.

Llegó a actuar, en total, delante de 15 millones de personas, y vendió 100 millones de discos. Entre sus temas de rock and roll figuran títulos como Rester vivant, O Carole o Noir c’est noir, la versión francesa del Black Is Black de Los Bravos. En sus conciertos no faltaban Requiem pour un fou, uno de sus himnos, o la lírica J’ai pleuré sur ma guitare, con canciones rockeras como Au Café de l’Avenir, Oh! ma jolie Sarah, Gabrielle, La fille de l’été dernier, o temas más poperos como Quelque chose de Tennessee, o country como De l’amour. En 2006 realizó dos duetos con la cantante italiana Laura Pausini, y hace unos años colaboró con Loquillo en el álbum Balmoral (2008), participando en el tema Cruzando el paraíso.