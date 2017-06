¿Alguna vez has visto a U2 en vivo? Entonces sabes de lo que hablamos.

Pero esta no es una gira más, es la de los 30 años de The Joshua Tree, un disco que parece haberse hecho con el ansiado elixir de la eterna juventud. El 18 de julio en Barcelona vibraremos con la poderosa voz de Bono, la guitarra evocadora de The Edge, la musculosa batería de Larry Mullen Jr., las memorables líneas de bajo de Adam Clayton… ¡verles en acción es un espectáculo para los cinco sentidos!