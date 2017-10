Miles Kane y Matt Bellamy se lanzan a versionar a The Beatles en una fiesta

Tenemos nuevo grupo tributo a los Beatles, o eso nos gustaría pensar. Y no es uno cualquiera. se llaman Dr. Peppers Jaded Hearts Club Band y hace unos días se presentaron en sociedad en el Pour Vours de Hollywood. Se trata de una agrupación formada por Miles Kane y Matt Bellamy de Muse, nada menos.

Kane, que además de su carrera en solitario es integrante de The Last Shadow Puppets, es el que ponía la voz, mientras que Bellamy se ocupa de los coros y el bajo para versionar algunas canciones de la banda más famosa de la historia. Entre otras, sonaron ‘I Saw Her Standing There’, ‘The Night Before’, ‘Twist and Shout’, ‘Back in the U.S.S.R.’ y ‘Please Please Me’.

Los asistentes a esta fiesta de cumpleaños compartieron el momento en sus redes sociales como la pólvora, pero también hemos encontrado un video más largo en el que podemos ver gran parte de la actuación.