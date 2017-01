El mejor cumpleaños de George Harrison

El próximo mes de febrero se cumple una efeméride muy especial: uno de los grandes de la música, George Harrison, habría cumplido 74 años. Para celebrar este cumpleaños, se edita por primera vez The Vinyl Collection, una caja en la que encontraremos todos sus álbumes en formato vinilo de 180 gramos, verdaderas réplicas de los originales tanto en su diseño como en su contenido. También incluye el ya clásico disco de George en directo Live In Japan y dos picture discs de 12” de When We Was Fab y Got My Mind Set On You. Todo ello está disponible en el mercado el 24 de febrero.

Para la remasterización se usaron las cintas master análógicas originales y los vinilos se cortaron en los legendarios estudios de Capitol para asegurar una excepcional calidad de audio. Los vinilos también estarán disponibles a la venta como álbumes individuales, con All Things Must Pass en edición limitada.

I Me Mine se publicó originalmente en 1980 y se convirtió en una más de las muchas colaboraciones entre George y el fundador de Genesis, Brian Roylance. Escrito como si fuera una conversación con su amigo y antiguo director de prensa de The Beatles, y en primera persona, el propio Harrison recuerda todo, desde su educación en Liverpool, la temprana Beatlemanía, su espiritualidad y filosofía. Esta nueva y ampliada edición del libro cubre la totalidad de la carrera en solitario de Harrison, contada con sus propias palabras y a través de 141 canciones con las letras de su puño y letra reproducidas a todo color. Llegando ahora a las 632 páginas, incluye las letras de más de 50 canciones que no habían sido incluidas en la versión anterior, así como fotografías, muchas nunca antes publicadas hasta ahora.

Por si fuera poco, se incluye el perfecto compañero: el tocadiscos George Harrison Essential III, basado en una litografía exclusiva de 2014 diseñada para la familia Harrison por Shepard Fairey. Estos platos están limitados a 2.500 copias en todo el mundo.