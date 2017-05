Me emociona que LES LUTHIERS se lleven el Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades – Editorial de Juan Luis Cano.

Me emociona especialmente el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades de este año, porque se lo han concedido a unos genios: Les Luthiers. Y me emociona especialmente porque Les Luthiers han basado su carrera en el humor, sí en el humor. Una disciplina ninguneada en demasiadas ocasiones, injustamente considerada por la mediocridad de la compostura intelectual. El humor, sí, Les Luthiers, las risas, las sonrisas, las carcajadas, las horas felices… Por fin se reconoce la alegría como se reconoce el llanto, el drama, la angustia, los pensamientos caros y hondos. Me alegro mucho, porque con el Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades de este año, nos han premiado a todos los que nos hemos empeñado en dejarnos las horas pretendiendo darle a la vida un tinte jubiloso. Me alegro porque ya tenemos argumento a mano los hijos de lo jocoso para convencer a los simples que identifican la seriedad con el prestigio y la frivolidad con lo humorístico de que tan profunda puede ser la sentencia, la frase, el pensamiento o la obra o la omisión si proviene de la gravedad como si nace de la risa. Me alegro mucho sí, me congratula que se le dé al humor el reconocimiento que merece desde las instituciones, desde los puestos altos de la pirámide social. Me llena de gozo ver a los cómicos compartiendo sitio en el olimpo de la excelencia porque es merecimiento propio.

Enhorabuena a Les Luthiers y gracias. Gracias por las risas, por la emoción, por las enseñanzas, por las sutilezas, gracias por el premio, gracias por el ingenio, por el genio, por la chanza fina, por nos haberos bajado nunca del carro de la ocurrencia.

Ya me alegró el premio Planeta concedido a Eduardo Mendoza, porque es un gran escritor que nunca tuvo pudor en poner al servicio de las letras su ingenio humorístico. La gente, el pueblo, nosotros, siempre hemos sabido que quienes nos hacen reír son tan importantes o más que quienes nos hacen llorar o quienes, simplemente, disfrazan de solemnidad las palabras, porque nosotros, la gente, el pueblo sabemos que las palabras no solo requieren parafernalia y ceremonia, las palabras también viven de sutileza, de ironía, de chispa, de agudeza, de la lucidez que las aporta lo jocoso, lo burlesco.

Pero como el humor siempre tiene su vuelta de hoja, su parte de atrás, no podría dejar de acordarme de quien fuera alma de este grupo de genios, de Daniel Rabinovich, porque hace ya dos años se marchó del mundo de los serios dejándonos para siempre el buen sabor de boca de sus genialidades. Seguro que sus divinos compañeros le dedican el premio riendo de pena.

¡Enhorabuena Les Luthiers por ese Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades, y gracias de nuevo, porque quienes creemos en el humor nos lo merecemos todos un poquito!

