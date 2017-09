Manolo García anuncia su primer disco en directo

En primera persona y con una carta. Así ha anunciado Manolo García la publicación de su primer disco en directo, que llegará a principios de octubre. El excomponente de El Último de la Fila ha escrito el comunicado de prensa en el que se anuncia, además, un nuevo disco de estudio para el próximo año, acompañado de una gira.

Tal y como os dije en mi anterior nota, en septiembre daría noticias. Y aquí estoy.

El próximo día 6 de octubre publicaremos mi primer disco en directo, después de tropecientos años de carrera en solitario tras El Último De La Fila.

Puntualizaré que del mencionado grupo sólo hemos publicado un disco en directo y eso ha sucedido no sé cuántos años después de su disolución. Con este mío sucede algo parecido. Por supuesto, no es que pretenda disolverme. Sólo quiero decir que, después de unos cuantos años de periplo musical personal, éste será mi primer disco en directo.

Van pasando los años pero siempre necesito tiempo para ir componiendo canciones nuevas y publicando discos inéditos. Normalmente es lo que más ilusión me hace. No obstante, en los últimos años y con la irrupción en nuestras vidas de ese artefacto/pretendido paraíso de los crédulos llamado Internet, casi no haría falta publicar discos en directo porque ya se encargan las redes de difundir imágenes de todo tipo sin ningún control de calidad ni consulta a los autores sobre la conveniencia o no de su publicación. Este tema vamos a dejarlo para otro día pero creo que es más lícito y artístico un directo donde el artista (en este caso, con perdón, un servidor) verifica la propuesta artística, graba, mezcla las canciones y procura que todo ello tenga la mejor calidad posible. Vamos, que sin abusar, de vez en cuando, un buen disco en directo no está mal.

Lo siguiente será la publicación, alrededor de los meses de febrero o marzo, de un disco inédito con parte del trabajo de estudio de estos meses. Un mes después, más o menos, tengo pensado empezar una nueva gira en la que espero que estén incluidas algunas ciudades en las que no pude tocar en la gira anterior.

De momento, eso es todo.

Salud, larga vida, justicia social y paz para todos.

Manolo García