Malos tiempos para la cordura – Editorial de Juan Luis Cano

Corren malos tiempos para la cordura. Tras Trump mandando mensajes cargados de necedad desde EEUU llega el momento de que muchos países de Europa decidan si quieren continuar por la senda del desatino o aún conservan algo de lo que hizo que el viejo continente fuese siempre el faro por el que se guiaba el resto del mundo con la mirada puesta en su evolución. Ha comenzado la campaña en Holanda Wilders, el ultraderechista islamófobo y profesional del desprecio y lo ha hecho sin defraudar a sus peligrosos principios, lanzando mensajes incisivos, groseros y amenazadores, afilados con odio y desdén.

Ya hemos escuchado hasta la saciedad en medios de comunicación y discursos, desde el buenismo político y periodístico, que estos personajes populistas surgen en épocas de crisis como la que estamos viviendo y debe de ser verdad, el problema es que los que se supone que están en el lado bueno, en el lado de los valores, las leyes, el respeto y la libertad no son capaces de convencer a los desesperados de que el camino a seguir no puede ser el que lleve al enfrentamiento, a la aversión, al miedo, porque ese itinerario conduce siempre a más enfrentamiento, más aversión y, consecuentemente, más miedo.

La utilización del miedo al terrorismo islamista hace que estos políticos calculadores y ventajistas utilicen esa preocupante y, sin duda, auténtica realidad que hace que la gente perciba el riesgo y la amenaza, para auparse al poder, aunque del mismo modo, utilizarían cualquier otra bandera si al ondearla estuvieran seguros de que millones de medrosos les iban a seguir dispuestos a encumbrarles. Ignoran o mejor dicho, no valoran, otra realidad tan constatable como la anterior, que es la consecuencia que acarrean estas políticas que los populistas aborrecedores preconizan. Este tipo de actitudes son fábricas perfectas de provocación y eso es, precisamente, lo que buscan los malos, los de las bombas, los desalmados que matan en nombre de un dios que, de existir, a buen seguro no está en su bando: Provocaciones con las que creen estar justificados.

Los locos asesinos se crean sus propias excusas y las utilizarán en su descargo, si es que en algún momento sienten la necesidad de hacerlo. De lo que estoy seguro es de que actitudes como las que propugnan personajes como Wilders, Le Pen o Trump no solamente no protegen sino que aumentan el riesgo de agresión. Ojalá los europeos a quienes toca decidir en los próximos meses tengan en cuenta que quienes para evitar el dolor quieren fabricar garrotes no son los mejores defensores y ojalá los buenos, los que saben esto dejen de deslumbrarse con el brillo del dinero y dirijan sus miradas más hacia la gente, que es donde está la auténtica riqueza.