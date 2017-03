Mallorca Live Festival 2017

¡Mallorca Live Festival se presenta con un cartel imprescindible en esta edición 2017! Amaral, Ben Klock, The Charlatans, Kölsch, Morodo (& the Okoumé Lions band), Eskorzo y Ela Minus son los nuevos nombres que sumamos a los ya confirmados Placebo, Lori Meyers, The Martínez Brothers, Chambao, Mala Rodríguez, Nastia, Nicola Cruz, C. Tangana, Onda Vaga, Sexy Zebras y Club del Río.

Contará con más de 20 horas de música indie, rock, electrónica y world music en directo, además de una zona de arte, foodtrucks, un mercado de diseño y actividades complementarias. Aquí tienes toda la información.

Puedes comprar tu abono o entrada de ía en la web del festival.