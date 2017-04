Mad Cool agota todas las entradas

El festival de música más importante de Madrid, Mad Cool, ha agotado todas sus entradas a tres meses de su celebración. En su segundo año de vida, ha conseguido fidelizar a miles de personas que se han apresurado a ser parte de la experiencia gracias a un cartel en el que se reúnen grupos de distintas generaciones y magnitudes.

Este aspecto es algo a lo que su director, Javi Arnaiz, da verdadera importancia: “Nuestra idea es crear un festival diferenciado en la experiencia global, con un line up ecléctico donde tengan cabida artistas internacionales de primer orden, futuros talentos en pleno desarrollo y bandas emergentes, que son el verdadero relevo generacional. Creemos que potenciar la escena emergente es vital para conseguir desarrollar bandas… Siempre pensando en el futuro”.

Esto no es más que la escenificación de haber sido capaces de hacer posible “un festival diferenciador”, según recalca Arnaiz, en el que la progresión se fortalece gracias a una marcada hoja de ruta. Y es que, este itinerario de éxito en la edición 2017 es posible gracias a contar con bandas como Green Day, Kings Of Leon, M.I.A, Ryan Adams, Belle & Sebastian, Alt- J, Belako o Aurora & The Betrayers, entre otros.

Rancid

The Lumineers

Warpaint

kings-of-leon

foo-fighters

green_day

