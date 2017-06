En M80 te invitamos a la gira más esperada de U2

Barcelona se viste de gala para un concierto único el próximo 18 de julio. U2 aterriza en la ciudad condal para la única fecha española de su esperadísimo U2 The Joshua Tree Tour 2017.

Un concierto que promete ser inolvidable por muchas razones. La más importante de todas, los 30 años de la salida a la venta su mítico álbum, y la especial manera de celebrarlo que ha tenido Bono y los suyos con esta gira. Sonarán desde los clásicos With or without you o Where the Streets Have No Name a otros hits más recientes como Songs of Innocence y la escenografía promete ser brutal como pocas en la historia.

Como las entradas volaron en minutos, y no todos pudísteis conseguirlas, tenemos la solución.

Puedes ganar una entrada doble, y lo único que tienes que hacer para concursar es responder a 10 preguntas sobre el famoso álbum The Joshua Tree. Después, la suerte decidirá quiénes de los que han acertado todas son los 40 ganadores de esas entradas para ver a U2 en concierto. ¡Participa ya!