Es la última playlistilla de Love of Lesbian. En ella, como bien avanzaban en su momento, planeaban quebrar caderas con los temazos que más han significado para ellos en los últimos tiempos y más les han influido. Los lesbianos han disfrutado tanto de estas cuatro semanas pinchando sus temas favoritos, que quieren quedarse delante de los micrófonos de M80 para siempre, y para ello Julián y Santi han usado a Manel, Faith No More, Led Zeppelin y Supertramp. ¿Les dejamos que se queden?

