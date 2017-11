Los Secretos le mandan un mensaje a Enrique Urquijo en Wake UP!

“Era capaz de componer una canción con un solo acorde. Y eso que éramos autodidactas con la guitarra. Era capaz de aprender un acorde y, acto seguido, hacer una canción”. Enrique Urquijo compuso algunas de los temas que se escriben con mayúsculas en la historia de la música en español. Himnos que han traspasado generaciones.

Hoy se cumplen 18 años desde que se fue, y con estas palabras lo ha recordado su hermano y compañero en Los Secretos, Álvaro Urquijo, esta mañana en Wake UP!

“Es triste pensar que nunca ha llegado a ver las cosas que hemos conseguido: llenar Las Ventas, tocar con una orquesta sinfónica, hacer un concierto solo con una sección de cuerdas. Jamás se hubiese imaginado que canciones como ‘Pero a tu lado’ iban a tener tanta repercusión”, explicaba Ramón Arroyo, teclista del grupo. Y Álvaro Urquijo, muy emocionado, ha rematado: “Él debe sentirlo, esté donde esté”.

Cuando Jorge se llamó a sí mismo al teléfono… y se respondió

Episodios absurdos que protagonizas cuando las prisas te pueden. Este es el tema que os hemos propuesto hoy, y las respuestas no han tenido desperdicio. El listón estaba alto: “Una vez, me llamé a mi mismo al teléfono… y me respondí”, ha contado Jorge Sánchez.

Entre risas, Inés Vila ha confesado que una vez metió el móvil en la nevera.

Nuestros oyentes no se han quedado atrás. “Cuando trabajaba en una panadería, le serví dos barras de pan a un cliente y le pregunté si eran para llevar. Obviamente, no se las iba a comer delante de mí”, contaba una oyente desatando las carcajadas en el estudio.

Pero el #Clubdelos80 lo ha tenido claro. Ha decidido que Abraham y su gymkana hasta el baño merecían pertenecer a nuestro grupo de whatsapp. “Llegué a casa, meándome. Me choqué con mi mujer en el pasillo. Saludé a mis hijos. Y cuando llegué al año, por fin, y me puse a mear, me dí cuenta de que lo estaba haciendo… ¡en el bidé!

Inés Vila funde a Jorge Sánchez con ayuda de Iceta y Prince

Y en el #quiéndijoqué de viernes, dos hombres carismáticos. Uno, en la política…

Otro, en la música…

El secretario del Partido Socialista catalán y el de Minneápolis parecen muy alejados, pero las frases podría haberlas pronunciado cualquiera de los dos. Inés Vila ha conseguido despistar a Jorge Sánchez y ha terminado la semana desayunando gratis.