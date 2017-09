Los Rolling Stones te dejan elegir qué canción quieres escuchar en Barcelona

Es una práctica muy habitual de los Stones durante sus giras. Ya lo hicieron cuando vinieron a Madrid en 2014 y han vuelto a ponerlo en marcha. Desde este lunes hasta el miércoles, han abierto una votación, en este caso en su app oficial, para que la gente elija una de las canciones que sonarán en el show.

Thanks Spielberg, it was a gas, gas, gas. #StonesNoFilter #StonesSpielberg #TheRollingStones #Tour #Live Una publicación compartida de The Rolling Stones (@therollingstones) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 2:44 PDT

Ya hemos podido ver el setlist de muchos de sus conciertos compartidos en sus redes sociales, y en algunas ciudades han ganado canviones como She’s a rainbow, Like a rolling stone o Under my thumb. Sin embargo, aquí en España sólo podremos elegir entre Rocks off, All down the line, Bitch y Live with me.

Vote for the song you want the Stones to perform in Barcelona this Weds 27 Sep at ESTADI OLÍMPIC! Vote in the app: https://t.co/XOBUdgtqtB pic.twitter.com/V0yry4FD4T — The Rolling Stones (@RollingStones) September 25, 2017

El plazo para votar termina el miércoles 27 de septiembre, el mismo día del concierto, a las 12:00 horas. Si quieres que una de estas canciones suene en mitad del concierto, ¡vota ya en la app!