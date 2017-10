Los Rolling Stones anuncian nuevo disco con grabaciones raras de los 60

Los Rolling Stones no tienen intención de parar. En medio de su gira No Filter, que ya pasó por Barcelona con un éxito rotundo, anuncian nuevo trabajo discográfico para el 1 de diciembre. Se llamará The Rolling Stones – On Air, una colección de grabaciones de radio poco escuchadas de los inicios de la banda.

Las canciones, entre las que se incluyen ocho que la banda nunca ha editado, fueron originalmente emitidas en programas antiguos de la BBC como Saturday Club, Top Gear, Rhythm and Blues y The Joe Loss Pop Show entre 1963 y 1965. Entre estas canciones de los Stones habrá ocho inéditas y siete que se estrenaron en la radio antes de incluirse en sus discos. Era tal la frecuencia con la que visitaban los estudios de la BBC en los 60 que siempre estaban dispuestos a ofrecer a los oyentes algo diferente.

Si la colección del pasado año de nuevas grabaciones Blue & Lonesome presentaba a los Stones retornando a sus raíces tras más de 50 años, On Air es un perfecto complemento para este compendio, un tesoro escondido restaurado con primor que sitúa al oyente en el centro del huracán original.

Para ayudar a recobrar el espíritu de estas canciones cuando se interpretaron por vez primera, las cintas se han sometido a un proceso llamado “audio source separation” que implica invertir el proceso de mezcla y permite a los ingenieros de Abbey Road acceder a la instrumentación y voces originales de cada tema grabado para poder reconstruir, re- equilibrar y mezclar de nuevo y así obtener un sonido más sustancial y pleno. El resultado son unos Stones apasionados e intensos que transportan al oyente de vuelta los años hambrientos y adustos, cuando su nombre ya era garantía de éxito y la dominación del mundo distaba solo 12 compases.

The Rolling Stones – On Air ofrece una visión única de los principios de los Rolling Stones pocos años antes de que ‘La Mejor Banda de Rock del Mundo’ fuese una realidad, era un grupo que tocaba la música que les gustaba tanto – Blues, R&B, Soul e incluso country raro. Al tocar el repertorio noche tras noche en clubs y salas de baile, estaban perfectamente afinados e interpretaban con la genuina devoción y amor que los Stones sienten por su patrimonio musical.