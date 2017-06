Los regates son para el campo de fútbol, no para las responsabilidades -Editorial de Juan Luis Cano.

“Queremos que Cristiano se quede, el dinero nos da igual”. Con ese texto se anuncia una de las peticiones que en la plataforma Change.org se ha abierto. Estamos en una democracia y cada uno es libre de hacer el idiota como quiera mientras no dañe a los demás, lo que pasa es que en este caso, como en el de los demás presuntos golfos, sí daña a los demás. Daña a los pagadores, a los justos, a los responsables, a los patriotas, a los cumplidores, del mismo modo que lo hacen los políticos corruptos y sus corruptores, los que han amañado lo de los derechos de autor en la SGAE y sus cómplices en las televisiones, porque los que no pirateamos pagamos para que, por lo menos, el dinero les llegue a quienes crean las músicas y las obras que disfrutamos, no para que se lo queden cuatro listos a su costa y a la nuestra.

Yo abogo por crear también una petición en Change.org para que salgan a la luz los que han firmado esa petición y se les obligue a pedir perdón al menos, cuando no a que hagan entre todos ellos un crowfounding y pongan lo que, presuntamente, su ídolo nos ha ocultado a todos. A todos, sí. No solamente a los aficionados del Real Madrid que le perdona,sino a todos. A los seguidores del Barça, a los del Atleti, a los del Rayo, a los del Celta, a los del Athletic, a los del Español, a los del Villareal, a los del baloncesto, a los de la natación, a los de la petanca, a los que pasan del deporte… ¿O piensan que lo que han hecho Rato, Ignacio González, Bárcenas, Correa, El Bigotes, Los Pujol, los del Palau, Granados, Matas y todos sus supuestos desfalcos no nos afectan a todos? Pues la pasta que ha, presuntamente, defraudado Cristiano Ronaldo, nos la ha birlado a todos, así que a ellos, a los que han creado la petición en Cahnge.org no les importará con tal de que se quede en su equipo, pero al resto sí nos importa ¡Ojo! Lo mismo diría si el caso fuese de cualquier jugador de mi equipo, no vayamos a caer en la fácil contra crítica, que lo veo venir, que con el fútbol no se juega y con las pasiones que desata, menos. A las pruebas me remito. Por cierto, que Florentino Pérez en una entrevista que publicaba el diario ABC ayer y que no creo que haya sido pagada ni nada de eso, dijo, intentando disculpar a su jugador estrella, a su mina de oro, que lo único que había hecho Cristiano había sido trasladar el mismo sistema de explotación de derechos que tenía en el Reino Unido cuando jugaba en el Manchester, o sea que ya saben los ingleses que a ellos también les mangó, allegedly. Me encantaría saber si alguno de esos espabilados, de los perdonadores a cambio de que se quede en el Real Madrid, ha puesto el grito en el cielo alguna vez al oír hablar de la Gürtell o de la Púnica o de los sobres del PP o de la operación Lezo o del 3% de los Pujol, porque ya sería de traca.

Los regates son para el campo de fútbol, no para las responsabilidades, porque si no las victorias salen demasiado caras. A todos.