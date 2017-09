Los reencuentros musicales de Wake UP!

Hoy Jorge Sánchez e Inés Vila han reencontrado a nuestros oyentes de Wake UP! con bandas musicales que en algún momento se separaron para emprender sus carreras en solitario.

Está comprobado. Los reencuentros musicales suelen ser un éxito, pues no solamente se trata de volver a escuchar la música que le gusta a los fans, sino que de manera inherente, logra traer de nuevo a la mente miles de recuerdos que marcaron una época en la vida de cada persona. Entre otros el elenco de ‘Sister Act’ se reencuentra en su 25 aniversario después de la película.

Reencuentro “Sister Act”

En 2007 la banda de Led Zeppelin se reunió 27 años después de su última actuación ante el público. Este concierto fue un homenaje a su amigo y fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, que pudo ser visto solamente por 18.000 seguidores que tuvieron la suerte de ganar un asiento en la lotería que se realizó a nivel mundial. La actuación, que duró más de dos horas, contó con los miembros fundadores, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant, que fueron respaldados por Jason Bonham, el hijo del fallecido batería John Bonham.

Concierto reencuentro Led Zeppelin – CELEBRATION DAY



La legendaria banda española de rock Héroes del Silencio que se formó en 1984, cosechó grandes éxitos durante los siete años que estuvieron juntos al grado de convertirse en un fenómeno internacional, pero en 1996 decidieron anunciar su despedida de los escenarios. Después de 10 años de estar separados, el vocalista, Enrique Bunbury, así como Joaquín Cardiel, Pedro Andreu y Juan Valdivia, se reencontraron para realizar la gira de despedida titulada “Héroes del Silencio Tour 2007”, con la que tuvieron un éxito inusitado.

Reencuentro Héroes del Silencio 2007 – ENTRE DOS TIERRAS

Los años han pasado, pero el talento y sobre todo la amistad permanecen intactos. Así lo demuestran Ringo Starr y Paul McCartney, quienes se reunieron en verano de nueva cuenta en el estudio para hacer lo que mejor saben crear: Música.

Ambos artistas crearon la canción “We’re on the road again”, que sin duda se convertirá en una de las preferidas por los fanáticos de The Beatles.

Reencuentro Ringo Starr y Paul McCarney – WE´RE ON THE ROAD AGAIN

Al menos dos generaciones de fans corearon y aplaudieron en Vancouver al grupo de rock The Police, que 30 años después de su formación y tras disolverse en 1984 inició en la ciudad canadiense la gira mundial de su reencuentro.

Concierto reencuentro The Police

Por primera vez en 23 años, el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan volvieron a tocar juntos como Guns N’ Roses en abril del 2016.

Concierto reencuentro Guns ´n roses