Si votas a un tonto luego puede hacer tonterías – Editorial de Juan Luis Cano.

Los peligros de votar a un tonto es que luego tiene la posibilidad de hacer tonterías y si esas tonterías las hace desde una posición de la importancia de la presidencia de Estados Unidos, pues el riesgo se multiplica por una cifra incalculable. Todo apuntaba a que Donald Trump iba a sacar a su país del acuerdo de Paris contra el cambio climático y, a pesar de las presiones que recibió de Macrón y de Merkel durante la cumbre del G7, parece ser que ya tiene tomada su decisión ¿Hasta que grado de desesperación y degeneración tiene que haber llegado una sociedad para poner sus esperanzas en un inculto, maleducado, mentiroso, ignorante, arrogante, estúpido, engreído, inconsciente, desalmado, cerril, despiadado y perverso?

¿Desconocerá las consecuencias del cambio climático o más bien se la trae al fresco que nos estemos cargando el planeta? Más bien me inclino por pensar lo segundo. Donde esté el beneficio para sus intereses bastardos que se quite el bien común, el futuro y el beneficio general ¿Quién puede apoyar a un personaje así? ¿Quién puede apuntarse a sus tesis? Los voy a enumerar: Los incultos, maleducados, mentirosos, ignorantes, arrogantes, estúpidos, engreídos, inconscientes, desalmados, cerriles, despiadados, perverso y los desesperados a los que no les queda otro tonto ardiendo al que agarrarse.

Negarse a colaborar con el esfuerzo mundial por frenar en la medida de lo posible esta carrera desenfrenada hacia la desolación medioambiental es una canallada imperdonable que debería tener sus consecuencias. No sé cuáles deberían ser las medidas, las actitudes que habría que tomar frente a su conducta, no se me ocurre manera alguna de hacérselo pagar a este bobo omnipotente, porque me temo que ha agarrado bien las riendas del carro y lo conduce hacia el abismo. Con la de ciclones que hay en EEUU ¿No le pillará uno y le despeinará esa tortilla ridícula que lleva en esa cabeza de chorlito que tiene? Pues vas a ver como no.