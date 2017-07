A los malos no se les derrota con maldades – Editorial de Juan Luis Cano.

Leo con emoción una noticia que anuncia que la Unión Europea va a romper con la postura de dureza y distancia que mantenía con un país hermano, al menos de los españoles, como lo es Cuba. Quien no conoce Cuba no sabe que aquello de que La Habana en Cádiz con más negritos, es completamente cierto, que uno se encuentra allí como en casa y que la cercanía del pueblo cubano es real y comprobable. Ahora que el hacedor de iniquidades Donald Trump parece que corta los cabos que Obama había lanzado hacia la isla para restablecer el contacto y destruye lo que había ya empezado a ser la recuperación de la normalidad vecinal, Europa quizás por llevarle la contraria al pérfido americano, actúa de forma completamente contraria y deshiela una relación que se había congelado desde que Aznar, otro visionario de lo inmoral, encabezara la operación anticubana allá por los tiempos en que lucía bigote y soberbia, ahora solo le queda una, y empujara a la Unión a llevar a cabo una política de distanciamiento con respecto a aquel país. Ayer delegaciones de Cuba y la Unión Europea firmaron un acuerdo que pone fin a más de veinte años de lo que se dio en llamar “posición común” europea y los 27 se comprometen a apoyar el proceso de modernización económica y social de Cuba.

Creo que es una decisión tomada en sentido correcto, porque las razones por las que la posición de dureza e inflexibilidad se justificaban siempre han ido contra el pueblo, que era quien sufría finalmente las consecuencias, no contra quienes han dirigido con mano férrea la dictadura comunista cubana. Quienes sufren cuando se castiga a un país no son los malos que someten a la gente, es la gente a la que se añade un dolor y un sufrimiento más. Las razones por las que la posición de dureza e inflexibilidad se justificaban serían creíbles si se hubieran aplicado a todas y cada una de las naciones en las que gobernaba un régimen autoritario, pero nunca fue así cuando el rédito económico estaba en juego, ahí se suele relajar mucho la exigencia democrática y la pureza de los escrúpulos. China, sin ir más lejos o actualmente Turquía, donde los derechos democráticos de los ciudadanos están siendo pisoteados una y otra vez por Erdogán, aunque, claro, se queda con los emigrantes y por eso se le perdonan las maldades. O Marruecos, que no es que sea, precisamente, un dechado de virtudes políticas.

O Arabia Saudí, que no es un país para poner de ejemplo en ningún foro sobre buenas prácticas de gobierno y observador de los derechos humanos y la democracia. O sea, que aparcar el cinismo siempre es positivo y ayudar siempre será mejor que castigar para que las cosas cambien a mejor. Me alegro mucho por el pueblo cubano al que quiero y admiro, porque se merece ya, de una vez por todas, dejar de ser un apestado para los mandamases hipócritas. Hablo del pueblo cubano, no del régimen cubano, no se me solivianten los que se soliviantan con estas cosas, porque siempre he reprobado, criticado y aborrecido el modelo castrista, precisamente por maltratar y estrujar la vida y la dignidad de sus ciudadanos, esos a los que también desde Europa se dio la espalda por dar un escarmiento al opresor, porque, indefectiblemente, el pueblo era el destinatario último del castigo.

Así pues, brindo por la decisión que ha tomado la Unión y ahora solamente deseo que España lidere esa nueva actitud, porque cubanos y españoles nos lo merecemos. A los malos no se les derrota con maldades, porque se manejan bien en ese campo, lo que hay que hacer es llevarles hasta el terreno de los justos, porque ahí es donde se azaran y terminan siendo derrotados.