Los fans de U2 están recibiendo unas misteriosas cartas. ¿Qué trama el grupo?

Ya está en marcha la campaña de promoción de Songs of Experience, el nuevo y esperado disco de U2. Según los tiempos estimados que se manejan, el primer single llegará en septiembre y el álbum podremos pedirlo como regalo de Navidad. Sin embargo, U2 ha hecho un movimiento sorpresa que nos ha impresionado.

Muchos fans de la banda irlandesa han recibido cartas postales que han comenzado a publicar en Twitter. En ellas, se puede ver la imagen de un chico y una chica con un largo párrafo escrito detrás. Efectivamente, la imagen ya la hemos podido ver al final de los últimos conciertos de U2, y se trata del hijo de Bono, Eli, y la hija de Edge, Sian.

Totally weird and random piece of mail today. Must be from the @u2 fan club. Very cool that they did this! pic.twitter.com/UCnchdwWBP

— Jeff (@duranimalJeff) August 21, 2017