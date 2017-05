Los españoles tenemos claro que la salud es lo que importa – Editorial de Juan Luis Cano.

Los españoles lo tenemos claro, bueno yo creo que todo el mundo lo tiene claro excepto los republicanos y muchos demócratas americanos incluso y a la cabeza de todos ellos Donald Trump y es que la salud es lo que importa. Podemos ganar menos, podemos comer menos, podemos no irnos de vacaciones, podemos ver como nuestros hijos estudian más apiñados en las aulas, podemos comprar la ropa solamente cuando ya está para hacer trapos, cambiar de coche cuando se caiga a trozos, no ir al cine, salir a comer fuera solo en los cumpleaños y a sitios de menú, podemos comprar productos de limpieza en los chinos, poner la calefacción en invierno únicamente cuando nos comienzan a caer estalactitas de hielo de las narices, pero lo de ponernos malos y poder ir al médico, eso es sagrado. Y justo, añado yo, que para eso llevamos los españoles trabajando y pagando como energúmenos desde hace miles de años. Pues resulta que en España son necesarios 4500 médicos de familia para ponernos a la altura de la media europea. Pero vamos a ver ¿Ahora resulta que no va a ser verdad lo de que la sanidad española es la mejor del mundo, incluso después del rejonazo que le pegó el gobierno con la crisis? La única Comunidad que supera la ratio europea es Castilla León, las demás están todas por debajo y especialmente Madrid, Valencia, Asturias, Andalucía, Baleares, Ceuta, Melilla y Cataluña ¡Madre mía como se entere Puigdemon!

– Si la sanidad está transferida.

– Bueno, utilicemos la democracia para saber si está transferida o no lo está. Referéndum.

– Pero, oiga, es que está transferida.

– ¿Está en contra de la democracia?

– Yo no.

– Fascista

– Oiga, pero qué dice

– Referendum para ver qué digo.

Bueno, a lo que vamos, que parece ser que al final va a ser verdad que los recortes en sanidad nos han dejado mucho más vulnerables ante los achaques y los golpes que la vida va asestando a nuestra salud, pero esto no parece estar en ningún debate parlamentario ya. Lo más sangrante del caso es que según la Sociedad española de Medicina familiar y Comunitaria, que son los que saben de esto, dicen que cubrir esa falta de profesionales de la sanidad pública sería perfectamente asumible además de suponer una mejora en la relación coste-eficiencia. Una vez más se trata de falta de voluntad política y de priorizar otros intereses, que mucho me temo son menos importante, menos urgentes y menos necesarios que este. Una vez más, me temo que detrás de esto hay muchos intereses privados.

IMAGEN: LALANDA 12