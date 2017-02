Los españoles nos morimos más que antes – Editorial de Juan Luis Cano.

Los españoles nos morimos más que antes. Acaban de decírnoslo los que estudian estas cosas y nos lo han contado a los que sobrevivimos, nos lo han echado en cara y con ello nos advierten, nos ponen frente al riesgo que supone la vida, que es el riesgo de morir. Tantas personas mueren por esto, tantas por lo otro, tantas otras por lo demás, pero no cuentan las estadísticas los que mueren sin inflar las listas, los muertos de hambre, los muertos de ganas, los muertos de risa, los muertos de pena. Cantaba Manuel Molina: “Por la calle de la pena, va un corazón, pobre del pobrecillo que lo perdió”. Hay mucha gente que preferiría vivir sin saberlo, porque la vida les sabe a muerte. Hay muchos que se lanzan a la ruleta del vivir o morir, porque saben que en el lado que les ha tocado estar solamente tienen papeletas para ganar uno de los premios y no es el mejor y les encantaría llegar a poder morir en tierra, en España por ejemplo, por si la ruleta de la vida les sonríe a ellos que tan pocas veces la han visto serles propensa.

Se lanzan al mar de la fortuna y esta puede ahogarles o puede arrojarles a la playa de la incertidumbre donde, lo que es seguro, es que no van a ser bienvenidos, los llaman refugiados, pero no encuentran refugio, más allá del que les proporciona la desgracia. Los hay que deambulan en tierras que no les reconocen y sobreviven gracias a la vista gorda del destino, que más o menos les permite subsistir. Los hay, en cambio, a quienes la vida les sopló con viento favorable y se carcajearon ante quienes no son para ellos más que terreno abonado para sus maldades. Estos son los que muerieron de risa a costa de los demás, los profesionales del abuso, los que vivieron a cuerpo de rey siendo parte de la plebe, amansaron fortunas a costa de sus iguales… Son los que, si todo sale como dicta la decencia, ahogarán sus carcajadas entre las rejas de la cárcel. A algunos ya les estamos viendo cambiar la risotada por la rictus de la angustia, camino de la reclusión. Este año pasado han muerto un 6´8% más personas en España que en años anterior. 422.568 personas que no asistirán a este bracear constante de sus compatriotas por alcanzar la orilla del sosiego, este luchar constante por no ahogarse en este mar embravecido de la crisis, este bregar sin desfallecer ni un momento por salir airosos.

Los españoles hemos muerto más, sí, pero aún nos quedan fuerzas para seguir combatiendo por la vida, por la que creemos merecer y a buen seguro nos merecemos los justos, los buenos, los que sacamos esto adelante, los que, de momento, estamos esquivando esa lista macabra y nos escapamos del 6´8% más. Los que quedamos aquí y no nos cansaremos de defender lo que creemos que nos hemos ganado. Cuando nos toque pasar al otro lado de la estadística, al lado que deja de importar, esperemos que nuestro balance para con los que se quedan sume en el lado positivo, en el de los que, al menos, intentaron que este país fuera mejor.