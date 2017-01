Los 17 discos más esperados de 2017

Terminado 2016 como uno de los más negros en cuanto a pérdidas musicales, afrontamos 2017 con ganas de lo nuevo de los de siempre y de lo nuevo de los nuevos, de los internacionales y los de nuestro país. Se avecina una temporada de nuevos lanzamientos, y les ponemos fecha.

-U2 (segunda mitad de 2017)

Una mala consecuencia de la victoria de Trump al frente de la Casa Blanca es que la banda irlandesa U2 ha retrasado la salida de su nuevo disco por esa razón. Así lo confirmó el guitarrista, The Edge, en una entrevista a la revista ‘Rolling Stone’: “Tenemos que darnos un momento para pensar en este disco y cómo lo relacionamos con lo que está pasando en el mundo”. Lo que sabemos hasta ahora es que se llamará ‘Song of Experience’, será la continuación de ‘Song of Innocence’ y rendirá tributo a William Blake. La reciente confirmación de la gira ‘The Joshua Tree’, con la que llegarán a Barcelona el 18 de julio, también retrasará este regreso tan esperado.

-Depeche Mode (marzo)

“Un disco más sexy y más crudo en cuanto a las letras”. Así es como Andy Fletcher ha descrito el que será el decimocuarto álbum de la banda británica. Se llamará ‘Spirit’, y su compañero Martin Gore ha adelantado que previsiblemente estará en la calle el próximo mes de marzo. La única fecha confirmada para presentar este nuevo trabajo en España es el 7 de julio, como flamante cabeza de cartel del BBK Festival de Bilbao.

-Mike Oldfield (20 de enero)

Lo describe como hecho a mano, y es que Oldfield, ese músico que se labró una gran carrera a principios de los 70, se ha encargado de la composición, producción, interpretación y mezcla de ‘Return To Ommadawn’, su regreso a la música. El álbum está compuesto por dos únicas piezas, una nueva forma de presentar las composiciones originales donde el compositor utiliza 22 instrumentos para crear múltiples melodías simultáneas. 42 años después del lanzamiento de ‘Ommadawn’, reinterpreta este álbum que, por otro lado, está en cierta manera eclipsado por su anuncio de que ya está inmerso en la composición de la cuarta parte de Tubular Bells, donde dará un nuevo giro a su retorcida campana tubular, probablemente relacionado con la realidad virtual.

-Ryan Adams (17 de febrero)

Después de ‘Do You Still Love Me’, ya podemos escuchar ‘Doomsday’, otro adelanto del nuevo trabajo discográfico de Ryan Adams que se llamará ‘Prisioner’. Se podrá a la venta el 17 de febrero, y estamos más que impacientes después de que anunciara que estaba trabajando con mucho material, nada menos que ha barajado hasta 80 canciones. Adams ha reconocido en una entrevista el verano pasado que sus nuevas canciones tenían cierta influencia de artistas como AC/DC, Bruce Springsteen o ELO. Estamos deseando escucharlo en directo el 7 de julio en el Mad Cool de Madrid.

-Joaquín Sabina (marzo de 2017)

Han sido siete años los que hemos tenido que esperar sin nuevo material de Joaquín Sabina, que vuelve este año con nuevo disco producido por Leiva, nuestro primer Roockie del Mes. Espera con él renovarse porque, según ha declarado, “es un jovenzuelo que me gusta mucho”. ‘Lo niego todo’ llegará en marzo, precedido de un primer single que saldrá a finales de enero. El artista se lanzará a la carretera para presentar este nuevo disco, de hecho, Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza son las primeras ciudades anunciadas de la gira, que empezará el próximo 18 de junio en el Estadio Olímpico de Sevilla.

-Deep Purple (primavera 2017)

No sabemos la fecha exacta, pero Deep Purple ha adelantado que será en primavera cuando su nuevo disco vea la luz. Se llamará ‘Infinite’, y a falta de más datos, tendremos la oportunidad de disfrutarlo en Barcelona, en Bilbao y en Madrid en el mes de julio dentro de la gira ‘The Long Goodbye Tour’, un título que, lógicamente, ha desatado los rumores sobre su despedida. El grupo ha grabado un documental sobre la elaboración de este nuevo disco, que está incluido en algunas de las ediciones que se pondrán a la venta, y ya se puede escuchar su primer single: ‘Time for Bedlam’.

-Liam Gallagher (segunda mitad de 2017)

El exvocalista de Oasis, que ya probó a continuar el legado de la banda con BeadyEye sin mucho éxito, se lanza ahora a publicar su primer álbum como solista. A pesar de que el británico asegura que no trata de emprender una carrera en solitario, incluirá creca de 10 canciones compuestas por él mismo. “Son temas con instinto, actitud, las melodías son muy buenas y las letras son muy graciosas”, ha dicho el artista en una reciente entrevista.

-The Killers (sin fecha)

“Las nuevas canciones son mucho más pesadas que cualquier cosa que hayamos hecho antes”. Así se ha referido hace muy poco tiempo Brandon Flowers, el vocalista de The Killers, sobre su nuevo álbum. La banda estadounidense comenzó a grabar su nuevo álbum, el que será el quinto de su carrera, en septiembre, con la intención de “recuperar la emoción de los inicios y mezclarla con la experiencia de haber tocado en más de mil conciertos”, han declarado. Aún no sabemos la fecha de publicación, pero será el primero en cinco años de ausencia y esperamos escucharlo en su visita a España en julio en el BBK Live de Bilbao.

-Arcade Fire (mayo de 2017)

Aún no está clara la fecha concreta del regreso de Arcade Fire tras su éxito con ‘Reflektor’, pero recientemente han publicado un nuevo tema acompañados de la cantante Mavis Staples en protesta contra Trump: “nunca había sido tan importante permanecer juntos y cuidarnos entre nosotros”, han declarado. ‘I Give You Power’ es la primera canción desde que publicaron su exitoso álbum Reflelktor en 2013. En España han confirmado su presencia en el Primavera Sound el 3 de junio.

-Beck (verano de 2017)

Otro de los grandes regresos esperados durante este año es el de Beck. Ya hemos podido escuchar tres avances el mismo, aún sin título: ‘Wow’, ‘Dreams’ y ‘Up All Night’, y será su décimo trabajo y el sucesor de ‘Morning Phase’, que ganó un Grammy en 2015. “El próximo saldrá muy pronto. Lo acabamos de terminar”, aclaró hace pocas semanas en la radio. El disco se ha retrasado ya en dos ocasiones: se esperaba que viera la luz en verano de 2015 y después, en un primer retraso, en noviembre de 2016, pero se espera finalmente que la fecha sea el próximo verano. “Se suponía que saldría el año pasado, pero he estado de gira e inmerso en un millón de cosas”, ha dicho el artista, antes de adelantar que tendrá cierta influencia de la banda The Strokes.

-Lori Meyers (17 de febrero)

Han pasado cuatro años desde ‘Impronta’ y será el 17 de febrero cuando podremos disfrutar de uno de los trabajos más anhelados del pop español reciente. El sexto álbum del grupo formado por Lori Meyers llegará también en formato vinilo, como toda su discografía anterior, es una realidad y en breve podremos disfrutarlo por completo. En M80 estrenamos el que será el primer sencillo del disco, ‘Siempre brilla el sol’.

-The XX (13 de enero)

Estos británicos acaban de lanzar su tercer disco, con el que han conseguido consagrarse como una banda capaz de llenar grandes estadios al igual que Muse o Depeche Muse. ‘I See You’ se ha lanzado en medio de una gran expectación, y muchos lo califican como el disco del año. En junio pasarán por el Primavera Sound de Barcelona.

-Gorillaz (sin fecha)

Han tenido que pasar seis años hasta que los integrantes de Gorillaz, Murdoc, 2D, Noodles y Russell, vuelvan con nuevo proyecto. Hasta ahora, ya podemos saborear su primera cación, colaborando con Benjamin Clementine, titulada ‘Hallelujah Money’.

Con una letra e intención fuertemente políticas, también se han sumado a la campaña anti Trump, declarando que “en estos tiempos oscuros, todos necesitamos a alguien a quien admirar”.

Dark times - u need someone to look up to. Me. Here's a lightning bolt of truth in a black night. Now piss on! New stuff won't write itself. https://t.co/tOqYnXqrU2

— gorillaz (@gorillaz) January 19, 2017