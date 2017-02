Estamos de estreno: Lori Meyers se ponen al frente del 'Roockie del mes' con ganas de enseñar sus credenciales: aquellos grupos con los que se han cruzado en alguna ocasión. Muchos son los grupos con los que Noni y cía han compartido escenario, con un cartel tan potente que incluye a The Shins, The National o The Cure.