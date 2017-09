Linkin Park homenajean a Chester Bennington en su nuevo videoclip

La muerte de Chester Bennington el 20 de julio golpeó al mundo de la música, a los fanáticos pero sobre todo a su banda y familia, los más cercanos al cantante. Desde entonces, se han sucedido muchos actos para honrar su memoria, y ahora, Linkin Park, su antiguo grupo, lo ha vuelto a hacer publicando un videoclip.

Se trata de la canción One More Light, presente en su último disco, editado por la banda estadounidense el pasado mes de mayo. Ha sido dirigido por Joe Hahn y Mark Fiore: “Ha sido increíblemente emocional trabajar en esto, y especialmente verlo. Creo que al hacerlo, no solo enfrentamos algunos de nuestros mayores temores, sino que usamos nuestro talento para aportar algo de luz a las personas que la necesitan“, manifestó Hahn.

A medida que pasa el tiempo, son muchos los homenajes y mensajes que se han emitido para despedir al músico y también para crear conciencia sobre la depresión, que fue la enfermedad que lo llevó al suicidio.

Chester, encendiste la llama de la pasión, la risa y el coraje en nuestros corazones por siempre. Te extrañamos hermano, Joe, Mike, Brad, Dave y Rob, reza una leyenda al final del video.

La banda además ha anunciado un show en homenaje a Chester que se realizará el 27 de octubre en Los Angeles, donde participarán varios otros artistas.