Liam Gallagher no cierra la puerta a una posible reunión de Oasis en Manchester

Vuelve a cobrar fuerza un nuevo rumor sobre una posible reunión de Oasis. Esta vez sería en la reapertura del Manchester Arena, el estadio donde tuvo lugar el atentado terrorista que mató a 23 personas durante un concierto de Ariana Grande.

El día elegido para este gran evento que se prepara, llamado We Are Manchester, será el próximo 9 de septiembre, y será un concierto benéfico que contará con la presencia de Noel Gallagher, The Courteeners y Blossoms, entre otros.

Hay que tener en cuenta que los hermanos Gallagher nacieron en la ciudad británica, y que un evento solidario como este podría ser la mejor excusa para reunirse en un escenario. En el anterior acto organizado por Ariana Grande, días después del atentado, fue Noel el que no pudo acudir, mientras que su hermano Liam sí que apareció en el escenario para cantar la emotiva Live forever junto a Coldplay.

¿Hay posibilidad de que el día 9 de septiembre volvamos a ver a Oasis en activo? No es fácil, pues Liam ya aclaró en un tuit que ese mismo día toca en España, en el festival madrileño DCODE. Sin embargo, no cierra la puerta a que se pueda producir una sorpresa:

“Me encantaría cantar en ese concierto en Manchester el 9 de septiembre, pero me temo que voy a estar tocando en España. Habiendo dicho eso, estamos cerca, así que sería cosa de pegarme un salto”

I would love to play that gig in MCR on sept 9th but I’m afraid I’m playing in Spain saying that though it’s only a hop skip n a jump LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 19, 2017

El menor de los Gallagher prepara el lanzamiento de As you were para el día 6 de octubre, su primer álbum en solitario tras la disolución de Oasis. Ya ha declarado en varias entrevistas que, en caso de no tener éxito con él, dejará el mundo de la música. Recientemente, ha publicado un video en el que canta su nuevo single, For What It’s Worth, en directo en los estudios de grabación.