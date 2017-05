Liam Gallagher anuncia nuevo disco en solitario: ‘As You Were’

Líder de una generación, máximo exponente del movimiento britpop con su banda Oasis y poseedor de una voz que definió una época, Liam Gallagher inicia una nueva etapa en su carrera con el anuncio de su primer disco en solitario As You Were, que verá la luz en octubre de este año. Su debut estará precedido por la canción Wall of Glass, de la cual ya se pueden escuchar 30 segundos.

Para presentar su nuevo trabajo, también inicia su primera gira en solitario por Reino Unido e Irlanda, la cual dará comienzo el próximo 30 de mayo en su ciudad natal, Manchester. A raíz del terrible suceso ocurrido esta semana en la ciudad, todos los beneficios de este concierto serán donados a la fundación We Love Manchester.

Si se tuviera que hacer una ecuación de todos los elementos que hicieron que los primeros singles de Oasis fueran tan apocalípticamente buenos, Wall of Glass sería el resultado. Impulsado por una producción contemporánea, con mucho bajo, es un tema que proporciona un nuevo ángulo fresco al sonido de Liam, pero manteniendo los rasgos que lo hicieron un artista tan influyente.