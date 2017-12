‘Last Christmas’ de Wham! podría llegar al número uno 33 años después del lanzamiento

Han pasado 33 años desde su lanzamiento y Last Christmas sigue colándose entre las canciones más escuchadas cuando llegan las fechas navideñas. El éxito de Wham! ha vendido más de 1,8 millones de copias y en 2013 fue el tema más escuchado en Spotify en día 25 de diciembre. Es uno de esos clásicos que siempre vuelve en Navidad, como All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Sin embargo, el tema jamás fue número uno en la época.

Eso podría cambiar muy pronto. Esta podría ser la primera Navidad en la que Last Christmas llegue al número uno de las listas británicas, y de otros países, gracias a una campaña de los fans de George Michael que quieren conmemorar el primer aniversario de su muerte con descargas de la canción. Ha sido Andrew Ridgley, la otra mitad de Wham!, el que más se ha volcado con la campaña y ha participado con los hashtags #LastXmas4XmasNo1 y #TeamGeorge y sus fans ya han conseguido que la canción suba 26 posiciones en dos semanas, todo un hito.

Last Christmas se publicó el 3 de diciembre de 1984 junto a la cara B Everything She Wants, ha vuelto ya a las listas de éxito de Reino Unido, subiendo esta semana del 81 al 29.

El tema es, además, uno de los más versionados de los últimos tiempos: existen más de 500 adaptaciones de la canción, muchas de ellas interpretadas por artistas de primer nivel: Coldplay, Arctic Monkeys, Taylor Swift o Ariana Grande son algunos de los que se han atrevido con el hit navideño.