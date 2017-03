La versión más dulce del ‘Boulevard of Broken Dreams’ de Green Day

Fue nombrada ‘Grabación del año’ en los premios Grammy de 2006, y desde entonces, la canción de Green Day, que seguro será una de las más celebradas a su paso por el Mad Cool, no ha dejado de sonar y ser versionada. Boulevard of Broken Dreams forma parte de los clásicos de la banda californiana y se ha reinventado en multitud de ocasiones, pero ahora llega en formato instrumental revestida del sonido del violín.



No es un violinista cualquiera quien lo hace, sino que se trata de Lindsey Stirling una de las diez youtubers más ricas del mundo, con un canal lleno de versiones impresionantes, con tres álbumes en el mercado y que también participó en el programa America’s Got Talent.

No es la primera vez que sorprende con su maestría al violín, pues ya la pudimos ver en los premios Billboard del año pasado acompañando a Céline Dion tocando The show must go on de Queen.