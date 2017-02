La nueva canción de Spoon que hará que saltes en el Mad Cool

Aún queda casi un mes para que publiquen su nuevo disco de estudio, pues será el 17 de marzo, pero Spoon acaban de lanzar un nuevo adelanto. Se trata de Can I sit next to you, un nuevo tema acompañado de su videoclip que hará que se te despeguen los pies del suelo.

Después de Hoy thoughts, el primer sencillo desvelado, y que pone nombre a su próximo disco, es un avance del que, han prometido, será su trabajo más valiente y lleno de creatividad de la banda liderada por Britt Daniel.

Como curiosidad, y haciendo un guiño a su título, la canción ha sido usada previamente en varios aviones de la flota de American Airlines y ya había sonado pasando casi desapercibida en algunos locales o en el programa de Jimmy Kimmel.

En España, podremos disfrutar de su enérgico directo dentro del Mad Cool Festival el 7 de julio, día que comparte cartel con otros grandes como Green Day o Ryan Adams. Aquí tienes toda la información del festival.