La música eriza la piel y estimula el cerebro

Esta mañana en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a los oyentes qué les eriza la piel.

El estímulo que produce la música en el cerebro humano es similar al que provocan algunas drogas, una buena comida o el dinero. Es decir, la experiencia de placer libera en el cerebro el mismo componente químico, la dopamina, una sustancia que es la responsable de la sensación de placer y recompensa que experimentamos cuando algo nos gusta mucho. Por supuesto, los efectos no son solamente psíquicos sino también físicos. Los escalofríos, la piel de gallina, estremecerse, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración alterada o aumento de la temperatura, son síntomas de que algo nos ha impresionado mucho.

En el caso concreto de la música, los estudios sugieren que la liberación de dopamina es mayor cuando se produce una intensa respuesta emocional a la música que estamos escuchando. Existen evidencias neuroquímicas de que esas fuertes respuestas emocionales forman parte de un mecanismo de recompensas de nuestro cerebro y que sirve de punto de partida para seguir investigando más detalladamente los determinantes biológicos que explican las formas más abstractas del placer humano.

Nosotros os dejamos la playlist de hoy con las canciones que os han erizado la piel:

One on One – PAUL McCARTNEY (Directo en MADRID)

Bohemian Rhapsody – QUEEN

Everybody Hurts – R.E.M.

Shine On You Crazy Diamond – PINK FLOYD

Soon – YES

Set Fire to the Rain – ADELE

Wild is the Wind – DAVID BOWIE

Say It Ain´t So, Joe – MURRAY HEAD

Barcelona – FREDDIE MERCURY y MONSERRAT CABALLÉ

Proud Mary – TINA TURNER

Brothers In Arms – DIRE STRAITS

What´s Going On – MARVIN GAYE

Another Brick in the Wall – PINK FLOYD

Al respirar – VETUSTA MORLA

Ticket to The Moon – E.L.O.