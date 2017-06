La falta selectiva de memoria se ha convertido en un parapeto perfecto – Editorial de Juan Luis Cano.

Francisco Álvarez Cascos ha declarado como testigo en el juicio de la Gürtell, como tendrán que hacer Arenas, Rato, Aceves, Mayor Oreja y el propio Rajoy, que fueron compañeros suyos de gobierno en la época del ideador de la España rica, que luego se demostró que no lo era y que en lo que sí se había convertido, había sido en un territorio preparado para el expolio. Hablo del hombre del eterno bigote, aunque ya no lo lleve, el de la foto de las Azores, el liberal de los liberales, el que privatizó media España, el padrino de aquella boda, el marido de Ana, el que estaba trabajando en ello, sí, él, el que lo pensó todo, pero todo, todo. Ese hombre: José María Aznar.

A lo que voy, Cascos ha declarado como testigo en el caso Gürtell y se ha apuntado al consabido “no me acuerdo” que tantos réditos ha dado y sigue dando a los presuntos de este país. Si hiciéramos una lista de la cantidad de golfos y golfas que se han apuntado a la teoría de la desmemoria desde que empezó el desfile de presuntos y testigos por los banquillos de los juzgados, no nos daban las tres horas de programa para acabar con la lista. Yo no estoy diciendo que los que hayan sido absueltos por unas u otras razones, sean culpables, que a lo mejor no lo son, lo que sí digo es que la sensación que tanta desmemoria causa en el pueblo llano es de tomadura de pelo, es de que la justicia actúa con las manos atadas, es de que la impunidad es el verdadero drama de este país, porque aunque pasen ante los jueces, la mayoría de los presuntos culpables, salen de rositas. Evidentemente, la justicia ha de ser protectora, ha de ser precavida, ha de ser garantista, porque si no todos estaríamos a expensas de los revanchistas y de los acusadores gratuitos, pero no es menos cierto que demasiadas sentencias, demasiadas maniobras de las que estamos siendo testigos en los últimos años provenientes de los juzgados y los despachos políticos están dejándonos con la mosca detrás de la oreja, con la sensación de ser víctimas de una tomadura de pelo tras otra y con la percepción de que a los trincones, expoliadores, usurpadores patrios, mafiosos y mafiosillos, corruptos y corruptores, evasores y gentes de la calaña granuja, les sale a cuenta serlo.

La memoria o mejor dicho la falta selectiva de ella, se ha convertido, en este país, en un parapeto perfecto y como los más malos no suelen ser tontos, resulta tremendamente difícil desmontarles sus coartadas.

Seguiremos reconfortándonos en la creencia de que al menos no dormirán bien, víctimas de sus remordimientos, aunque me temo que sí, que se echan hasta la siesta. Y roncan, seguro que roncan sólo por joder a los de al lado.