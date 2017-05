¿La época de la corrupción se ha acabado? – Editorial de Juan Luis Cano.

En el PP de Madrid, encabezados por Cristina Cifuentes, anuncian a bombo y platillo que la época de la corrupción se ha acabado. Cosa que sería formidable si se corroborase, pero esa afirmación tajante significa dos cosas: Que reconocen que la había, cosa que hasta hace día y medio han estado negando, venga a poner manos en el fuego y venga a poner manos en el fuego, venga a exigir presunción de inocencia, venga a aludir a casos aislados, tras casos aislados y venga a perseguir con saña a quien osaba denunciar a los corruptos, porque era así, lideresa Aguirre por delante. Tres cuartos de lo mismo sucede en otras comunidades, incluso a nivel nacional ¿Entonces por qué se habla de regeneración solamente en Madrid? ¿Porque está ahora mismo en los titulares? ¿Porque es donde el PP ve peligrar su preponderancia?

Sería maravilloso que la corrupción pasase a ser historia y los ciudadanos pudiésemos votar solamente teniendo en cuenta las cuestiones que deberíamos tener en cuenta a la hora de votar ¿No sé si se me entiende? O sea que a mí me gustaría ir a las urnas planteándome qué modelo social me gusta más, que proyecto común me seduce más y no pensando en pasar ninguna factura a ningún partido ni teniéndome que plantear castigar comportamientos perversos con mi voto, así que ojalá lo del destierro de la corrupción en la Comunidad de Madrid sea cierto y además sea extensivo a toda la geografía española.

Pero ha sido tal el expolio y tan fuerte el arraigo de las malas conductas políticas que no puedo evitar poner en duda las buenas intenciones. Y eso no es malo. No es malo porque por ser demasiado confiados nos han llovido fraudes y desfalcos a mansalva a los españoles. Una de las cosas que me pregunto ante este cacareado cambio de actitud es ¿Esa euforia regeneradora por qué se produce, porque les han pillado o porque de verdad creen que las cosas hay que hacerlas de otra manera por justicia y honestidad? ¿Habría cambiado algo en el Partido Popular si la impunidad hubiese seguido reinando en el país, si algunos jueces y algunos fiscales y algunos valientes no hubieran dado un paso al frente para acabar con esa lacra o en cambio hubiesen seguido con ese indigno modus operandi que tanto rédito les daba política y económicamente? Y no me vale la respuesta de “da igual el por qué, lo importante es que está sucediendo”, porque si no es por convicción real estoy seguro que, de una u otra manera, los pillajes se producirán de nuevo antes o después.

De todos modos me alegro de que haya entrado la euforia regenerativa, ahora me encantaría creérmela ¿Y a vosotros?

IMAGEN: REVISTA TIEMPO