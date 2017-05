La conversación entre Rajoy y Trump – Editorial de Juan Luis Cano.

Rajoy y Trump han hablado. Se han encontrado en la cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas. Fuentes de nuestro gobierno han informado de ese encuentro, desconocemos si lo han hecho también las americanas. Para mí que no. Cómo debe de haber sido esa reunión para no haber dado detalles… Desde luego no creo que se hayan pasado información de importancia, entre otras cosas porque me imagino que Trump no sabe ni lo que es España. Según esas fuentes primero se saludaron y luego charlaron un momentito. Me parece bien, porque la educación es lo primero y empezar a charlar sin saludarse antes habría estado muy feo y Trup no sé, pero Rajoy cordial sí es.

Personalmente habría dado lo que fuera por haber escuchado la conversación y más si se produjo casualmente y sin traductores de por medio.

– ¿España?

– Shi, is very dificult todo esto.

– Yes, me gustan los burritos.

– A mí lash vaquitash.

– ¿Pagas muro?

A lo mejor Rajoy ha aprovechado y ha colocado algún negocio beneficioso para España como por ejemplo que el muro con Méjico lo diseñe Calatrava o que los bancos de Delaware abran sucursales aquí para evitar los viajes que tanta gente hace desde España hasta aquel paraíso fiscal americano, que ya sabemos que a Andorra, Panamá, Suiza y esos sitios hay mucha gente española con afición a visitarlos y Rajoy conoce a muchos de ellos. Lo mismo Trump sabe hasta que existimos, aunque yo preferiría que lo ignorase, la verdad, no vaya a ser que por una casualidad se fije en nosotros y la caguemos. En fin, un misterio más que encierra la política de alto estado. Realmente ignoramos casi todo lo que deciden acerca de nuestra vida, bueno, casi mejor.