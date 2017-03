La Ciencia y el I+D en España se mustia – Editorial de Juan Luis Cano.

Quizás es que nos sobra y nos basta con el sol. A lo mejor el buen tiempo nos alegra el carácter, pero nos achicharra el entendimiento. Si el gobierno, desde que nos empezó a estrangular la crisis, hubiera recortado en terrazas de bares o en permisos para abrir chiringuitos, no habría tenido campo para correr. Sí, a los españoles parece que nos sobra y nos basta con tener el clima de nuestra parte, en cambio lo de la ciencia nos moviliza menos. Moviliza a quien moviliza, a los que se dedican a ello contra viento y recorte, a los científicos que, cobrando hasta cuatro veces menos de lo que cobran sus iguales en los países vecinos, se quedan aquí intentando sacar adelante sus investigaciones supliendo las carencias con ingenio, resignación y pena.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción para “dotar de estabilidad a la política científica”, que suena muy bien, pero no parece ese sonido el que producen las monedas al tintinear. La Ciencia y el I+D en España se mustia por falta de dinero que los riegue. La inversión ha caído desmesuradamente y loas triquiñuelas con las que se acogota a los investigadores con el fin de que no gasten es sibilina, oscura, retorcida: Apagar la calefacción en los laboratorios para que no se pueda seguir trabajando y el personal tenga que abandonar los laboratorios y marcharse a casa, apabullarles con trámites burocráticos para que pierdan tiempo en absurdeces en vez de dedicarlo a sus experimentos, apagar la luz, con lo que muchos de los trabajos se pueden, incluso, echar a perder… Con trabas rocambolescas como estas tienen que bregar nuestros científicos para poder dedicarse a lo único que nos dará brillo y bienestar a los demás, porque esa es su tarea y su único fin y entonces a mí, cuando me entero de estas cosas se me cae la patria de vergüenza.

España dedica solamente un 1´2% de su Producto Interior Bruto a la ciencia y al I+D, la mitad que la UE, países con Portugal, Hungría, Estonia o Eslovenia invierten más que nosotros. “Dotar de estabilidad a la política científica” ¿Eso qué es? ¿Otro eufemismo? Los científicos españoles exiliados jamás volverán aquí a trabajar, porque nuestros políticos son incapaces de generar alicientes, no atraeremos a sabios de otras nacionalidades, porque antes preferirán otros derroteros más favorecedores y aún y todo, los de aquí, los que se han quedado investigando a pesar de la precariedad, tienen una media de publicaciones superior a la media europea, lo que me lleva a preguntarme qué sería de ellos si tuvieran a su disposición un poquito más de voluntad política que les apoyara y les facilitara algunos medios más para llevar a cabo su labor. Pero claro, la ciencia una de las cosas que exige es tiempo, sus réditos no son inmediatos, no se contabilizan de legislatura en legislatura o de encuesta del CIS en encuesta del CIS y por tanto nunca será una preocupación significativa para nuestros políticos, esos que se han comprometido en “dotar de estabilidad a la política científica” que a mi me suena a que están de acuerdo en que nada cambie, porque parece que a nosotros nos basta y nos sobra con el sol.