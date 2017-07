La carta de despedida que Chester Bennington dejó para Chris Cornell

Parece que una maldición sobrevuela en estos últimos tiempos a toda una generación de músicos. Después de la muerte de Chris Cornell, el cantante de Audioslave que se suicidó el pasado mayo, ha sido Chester Bennington el que ha sido encontrado muerto en características similares.

Es más, Cornell habría cumplido hoy 53 años.

El que fuera vocalista de Linkin Park y Cornell compartían una fuerte amistad. Tras difundirse la noticia de la muerte de Cornell, Bennington publicó una carta dedicada al músico:

With all of my love Chris. Una publicación compartida de Chester Bennington (@chesterbe) el 18 de May de 2017 a la(s) 8:34 PDT

“Soñé con Beatles anoche. Desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y una cara de preocupación por parte de su esposa. Ella me dijo que mi amigo murió. Pensamientos de ti inundaron mi cabeza y lloré.

Aún lloro, con tristeza, así como con gratitud por haber compartido momentos tan especiales contigo y tu hermosa familia. Me has inspirado de muchas formas que nunca pudiste saber. Tu talento era puro y sin rivales. Tu voz era placer y dolor, ira y perdón, amor y dolor al corazón, todo en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Me ayudaste a entender eso.

Acabo de ver un video tuyo cantando ‘A day in the life’ de The Beatles y pensé en mi sueño.

Me gustaría pensar que estás diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él.

Rezo para que encuentres paz en la otra vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia.

Gracias por permitirme ser parte de tu vida.

Con todo mi amor.

Tu amigo”.

Además, Bennington y su compañero de banda, Brad Delson, interpretaron el Hallelujah de Leonard Cohen en el funeral de Cornell. Un momento así de emotivo.