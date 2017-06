La apatía es la antesala de la desgracia, así que, hale, a luchar – Editorial de Juan Luis Cano.

Los informes, normalmente, excepto los encargados por los propios partidos o instituciones o empresas que ya los encargan para que les sean favorables, vienen a dibujar los sentimientos de la ciudadanía con bastante fidelidad. En este caso echaré mano de un informe promovido por Cáritas, a la Fundación FOESSA y que viene a corroborar que los españoles cada vez creemos menos en nuestra clase política, cosa que no es ni novedoso ni extraño, pero lo que más me llama la atención es que de los encuestados, un 56´1% también piensa que la asociación no sirve para nada y un tercio de ellos opina que la movilización social tampoco. Lo que, en principio, deberían ser instrumentos para luchar, precisamente, contra ese monstruo arrollador que encarnan los partidos políticos y los gobiernos, tanto estatales como autonómicos o municipales, pierden también credibilidad, lo que me hace pensar que de ahí a la desesperación no hay más que un pequeño paso.

El que los grandes partidos históricos como el PP y el PSOE se encuentren en cotas de desprestigio altísimas es triste, pero evidente y explicable, pero ¿qué me dicen de los nuevos, los que no han hecho más que comenzar la andadura, los que no han tenido ni siquiera tiempo para el auto desprestigio? La razón por la que la gente, a pesar de, posiblemente darles su voto, ha perdido la esperanza de que se conviertan en ingenios de regeneración solamente se explica por lo poco que han conseguido, o bien desde los gobiernos de los que forman parte o bien desde la oposición, porque si no, no tiene justificación.

Un 76´5% de los encuestados en este informe cree que el voto es inútil, aunque haya ejercido el derecho a él. Esto quiere decir, deduzco, que más de tres cuartas partes de la población española es de la opinión de que las instituciones están en manos de quienes las utilizan para beneficio propio o de su entorno y no pensando en el provecho de la ciudadanía.

Feo panorama el que informe tras informe se nos dibuja. La gente va formando su criterio basándose en varios parámetros y muchas veces de manera instintiva: Por su situación económica y social y por la interpretación de los mensajes que desde las instituciones públicas y privadas se les manda y, señores políticos y empresarios importantes, reconozcan que en demasiados casos, sus andanzas y procederes no son todo lo admirables que deberían ser.

Si el asociacionismo también sufre de reconocimiento, es posible que la responsabilidad también recaiga en la clase dominante, porque en muchas ocasiones son quienes sirven de barrera, de freno para que los requerimientos sociales que provienen de esas asociaciones no prosperen.

Yo solamente pido no caer en la apatía, porque es la antesala de la desgracia, así que, hale, a luchar, cada uno como pueda. Como decía mi sargento Gordillo: “Sus he dicho cienes de veces que no retrodezais”