Kasabian – ‘You’re In Love With A Psycho’

Vuelve Kasabian con un álbum explosivo, rebosante de confianza, carisma y extraordinarias canciones. For Crying Out Loud, su sexto álbum de estudio, estará en las calles el próximo 28 de abril. El primer single, I’m In Love With A Psycho, es una canción pop en toda regla con un gancho irresistible.

“Decidí darme seis semanas para escribir un álbum como se hacía antes, y resultó ser muy inspirador” recuerda Serge, el guitarrista y compositor de la banda. “Me aseguré de que no hubiera cosas de más, quería hacer un álbum de canciones clásicas, sin excederme en la autocomplacencia; en él no hay nada que no debiera estar ahí. Una vez Berry Gordy dijo que si no tienes la canción en los primeros cuatro compases, ya no tienes nada más que hacer, así que me metí en el estudio a componer con esta mentalidad de la vieja escuela.”

Kasabian quería grabar un álbum en el que el sonido de la guitarra fuera el verdadero protagonista. “Sentíamos que teníamos que salvar la música de guitarras del lugar hacia donde se está dirigiendo. Queremos salvarla y que no pase a ser solo ‘vieja música’. Queríamos hacer un álbum muy positivo, lleno de esperanza, que le recuerde a la gente que las guitarras todavía son importantes.”