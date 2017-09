El karaoke de los Foo Fighters que acabó en una fiesta en una tienda musical

Siguen presentando su Concrete and Gold allá por donde van. Después del maravilloso secret show de Foo Fighters en Barcelona, se han subido al coche de James Corden para participar en su ya mítico karaoke. Este espacio de CBS ya se ha convertido en una parada irrenunciable para cualquier artista que saque nuevo trabajo.

El presentador recibió a la banda estadounidense en su furgoneta, y juntos interpretaron algunos de sus mejores clásicos como ‘All My Life’, ‘Best Of You’ o ‘Learn To Fly’, además de su último single, ‘Sky Is A Neighborhood’.No contentos con eso, al final del video se atreven a entrar en una tienda de intrumentos y usarlos para interpretar una divertida versión que ya conocemos de ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley, artista con el que últimamente tienen mucha conexión.