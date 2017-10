John Lennon reaparece en Wake UP!

Esta mañana en Wake UP! hemos invocado a algunos artistas con la tabla ouija en el “M80 Ghost Festival”. Jorge Sánchez e Inés Vila han sido capaces de hacer reaparecer en directo en Wake UP! a artistas como John Lenon, Freddie Mercury, Prince y Elvis. Y es que durante todo el día de hoy en M80 Radio, podéis participar en el “M80 Ghost Festival” y mover la tabla ouija a ritmo de vuestras leyendas musicales. En Wake UP! hemos hecho nuestro propio equipo zombie y queremos compartirlo con vosotros. Aquí van los temazos con los que nos han vuelto a sorprender en esta mañana nuestros zombies particulares.

Suspicious Mind – ELVIS PRESLEY

Purple Rain – PRINCE & THE REVOLUTION

We will Rock You – QUEEN

Imagine – JOHN LENON