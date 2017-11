Jack Johnson se suma al cartel de Mad Cool 2018

No dejamos de conocer nuevas incorporaciones al que, sin duda, será el mejor festival del año. Mad Cool 2018 está lleno de nombres propios al que se suma el cantante y compositor hawaiano Jack Johnson.

Se ha convertido en poco tiempo en uno de los estandartes del pop-folk con aroma a playa. No en vano, antes de convertirse en un músico de éxito internacional, Johnson fue surfista profesional hasta que tuvo que cambiar la tabla por la guitarra por un accidente hace 16 años.

Su amor por el mar continúa vivo en sus canciones y sus letras perspicaces. Desde que comenzara su carrera discográfica en el año 2001 ha publicado siete discos de estudio (todos ellos certificados como disco de platino en Estados Unidos), dos álbumes en directo, una banda sonora y un disco de canciones infantiles.

Su presencia en Mad Cool 2018 servirá, además, como puesta de largo de su último trabajo All the Light above it Too (2017) con el que estamos seguros que sus fans sentirán la buena onda con la que llevan vibrando desde hace casi dos décadas.

