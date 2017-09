Inventan el vino que no da resaca

Hoy en Wake UP!, hemos hablado de inventos. ¿Pero qué invento es esto? Jorge Sánchez e Inés Vila han destacado el invento del primer vino que no produce resaca. Y es que un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid ha conseguido elaborar, gracias a la utilización de bacterias lácticas procedentes de los viñedos de la bodega Pago de Carraovejas (Ribera del Duero), un vino libre de histamina, lo que evita a los consumidores reacciones alérgicas no deseadas como el dolor de cabeza y el malestar general. Las bacterias autóctonas seleccionadas consiguen desplazar competitivamente y de forma natural a aquellas poblaciones de bacterias productoras de histamina. De esta forma, se consigue que durante la fermentación no se genere este compuesto y el consumo de estos vinos produzca muchas menos reacciones alérgicas.

