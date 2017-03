Intermon Oxfam vuelve a sacarnos los colores – Editorial de Juan Luis Cano.

Desde que la crisis se cebó con nosotros hace ya algunos años, la ayuda a los demás se desplomó hasta límites ridículos. No es difícil de explicar el por qué, igual que no es difícil de explicar que dejara de ser una cuestión relevante entre las prioridades de la población española. Los sufrimientos ajenos cuanto menos se ven menos se sienten, porque la distancia difumina los ímpetus filantrópicos. Pero Intermon Oxfam ha llegado con sus papeles para sacarnos los colores. Nos hace un llamamiento urgente para que refundemos nuestra política de cooperación internacional y nos recuerda que hemos pasado a ocupar el número 26 de 28 países en cuanto a aportación solidaria, a pesar de no corresponderse ese puesto con nuestra realidad económica y social. Solamente Eslovaquia y Polonia nos superan en esfuerzos insolidarios. El informe nos recuerda que el gobierno español se comprometió a ir regularizando nuestra aportación a medida que el crecimiento en nuestro país fuera avanzando, pero al gobierno se le han quedado las promesas por el camino del crecimiento y ha ido confinando, sistemáticamente, sus compromisos en el rincón del olvido.

Intermón Oxfam dice que la Ayuda a la Cooperación de España va camino de la irrelevancia y estoy seguro de que esa realidad no se corresponde con el sentir del pueblo. Los españoles seremos lo que seamos, pero siempre hemos sido una gente propensa a la solidaridad. No me creo que prefiramos dejar que los demás se mueran de escasez sin, al menos, hacer un gesto, así que nuestro gobierno tiene el deber de no empobrecer nuestra conciencia, está en la obligación de recordar que puede, con los bienes de todos, porque de todos son los dineros públicos, hacer un esfuercito, por nimio que sea, para volver a ponernos en el lugar que nuestra ética nos exige. Desde que comenzó la crisis España ha sido el país que más ha rebajado su aportación a la cooperación internacional, a pesar de no haber sido el más afectado y nos sirven para afearnos la conducta las actuaciones de Grecia o Portugal, que aunque los apuros y la depresión les flageló con muchísima más virulencia que a nosotros, no rebajaron sus aportaciones. Solamente el orgullo debería espolear a nuestros mandatarios para dejarnos en el lugar que la honradez y la decencia nos debería situar. Si la gente española es solidaria y reacciona al dolor ajeno como lo hace no puede ser que quienes nos representan miren hacia otro lado para no ver a quienes gritan, desesperadamente, mendigando nuestro amparo.

Algunas Comunidades Autónomas, en cambio, han seguido políticas diferentes a las del gobierno central. Andalucía, que es la que más ha aumentado su aportación a la cooperación, Extremadura, Baleares y Cataluña, han experimentado aumentos importantes, Valencia o Castilla La Mancha, en cambio, se han estancado, mientras que Madrid ha tenido un resultado neto negativo, es decir que los reembolsos han sido superiores a los desembolsos. Sea como fuere nuestra capacidad de auxilio debe ir en proporción a nuestro crecimiento y si el gobierno saca pecho por nuestra recuperación no puede ser que tenga que esconder la cara cuando nos pregunten por nuestra fraternidad.