Cada incendio es una puñalada a la posteridad – Editorial de Juan Luis Cano.

Tras el terrible incendio declarado hace unos días en Portugal todo el mundo en España comenzaba a temer por la amenaza que supone un año de sequía, de altas temperaturas y de los consabidos locos que disfrutan provocando las llamas. El incendio declarado en Moguer ha estado muy cerca de ser una catástrofe mucho mayor de lo que ha sido por estar en las proximidades de una de las joyas ecológicas de Europa, El Parque de Doñana. El problema de los pirómanos es casi tan difícil de controlar como el de los terroristas a los que se denomina “lobos solitarios” porque es tremendamente difícil detectarlos. Recordemos que el 96% de los incendios que se producen son provocados. Incido una vez más, ya lo hice el otro día cuando hablé de la catástrofe portuguesa, de la importancia de la prevención. Hemos escuchado miles de veces eso de que los incendios del veranos se apagan en invierno, pero parece ser que la voluntad política está de nuevo detrás de que no se haga caso a esa máxima, sabiendo como se sabe que es la pura realidad. Al estar siendo abandonado el mundo rural, el monte se descuida. Al no ser rentable para nadie no se ponen los medios necesarios para mantenerlo con buena salud, cuidado y limpio. La política del “No tocar” es un grave error, ya que el monte se llena de elementos que hacen que el fuego prenda y se propague con más facilidad.

Lo de utilizar recursos en invierno para prevenir las catástrofes del fuego en verano es mucho más rentable que gastar en apagar. Lo que se ahorra a priori se gasta a posteriori. Lo de que los ayuntamientos inviertan en mantener el campo limpio y desbrozado será un gasto que se convertirá en un ahorro después, cuando no haya que utilizar recursos en la extinción, pero, claro, ese gasto invernal no luce políticamente. Esa misma realidad es extrapolable al estado. La ministra Tejerina, alardeaba el otro día de la profesionalidad y la calidad de los equipos técnicos y humanos que tenemos en España para la extinción de incendios, pero sería muy apropiado también que fuésemos punteros en la prevención, siendo, como somos, uno de los países preferidos por el fuego para exhibirse en su máximo esplendor.

El incendio de Moguer nos ha vuelto a advertir de que el daño causado por las llamas no acaba cuando estas desaparecen, sino que sus consecuencias suelen ser tremendamente dañinas y se prolongan por mucho tiempo.

Cada incendio es una puñalada a la posteridad.